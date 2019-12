Junge Liste schickte den Nikolaus

Die Junge Liste Ebern und Umgebung hatte eine Nikolausbörse initiiert, bei der die Mitglieder als Nikoläuse Familien und Veranstaltungen besucht haben. Das eingenommene Geld hat sie an die Wunschbaumaktion gespendet, wie die JL mitteilte.

Am 6. Dezember kommt der Nikolaus, wie jedes Kind weiß. Doch oftmals ist es schwer, diesen zu finden. Die Junge Liste Ebern und Umgebung hatte nach eigenen Angaben daher beschlossen, eine Nikolausbörse zu starten und den Nikolaus in die Welt hinauszuschicken.

Familien und Veranstaltungen, wie der Heubacher Nikolausmarkt, erhielten so die Möglichkeit, auf den Nikolaus zu treffen. Die gesamte Aktion lief auf einer freiwilligen Spendenbasis. Insgesamt konnte ein stattlicher Betrag von 220 Euro gesammelt werden. Mit diesem Betrag will die Junge Liste sich jedoch nicht selbst bereichern, sondern noch mehr Glücksmomente für Kinder in der Weihnachtszeit realisieren. Daher wird das Geld komplett an die Wunschbäume des Landkreises Haßberge gespendet. An diesen können Kinder ihre kleinen Weihnachtswünsche hängen, die durch Spenden von Firmen und Bürgern realisiert werden.

Die nächste Veranstaltung der Jungen Liste ist für die älteren Bürger. Unter dem Motto "Jung hilft Alt" nimmt sich am Freitag, 3. Januar, die Junge Liste von 15.30 bis 17 Uhr im Café Wagner Zeit, um anderen den Umgang von beispielsweise Handys genauer zu erklären und sie bei Problemen zu unterstützen oder einfach nur für ein lockeres Gespräch bereit zu stehen. Verpflegung wird auf Spendenbasis bereitgestellt. red