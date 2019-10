Junge Liste lädt zur Wanderung

Am Sonntag, 27. Oktober, veranstalten die Mitglieder der Jungen Liste Höchstadt und Umgebung zusammen mit ihrem Bürgermeister Gerald Brehm ihre traditionelle Herbstwanderung in den nördlichen Ortsteilen. Hierzu sind alle Bürger eingeladen. Brehm sowie sein Team der Stadtratskandidaten stehen im persönlichen Gespräch Rede und Antwort zu ihren Zielen und Plänen für Höchstadts Zukunft. Die Wanderung hat folgenden Strecken- und Zeitverlauf: 10 Uhr Treffpunkt im Feuerwehrhaus Förtschwind zum politischen Frühschoppen, ab 11.30 Uhr Gasthaus Fischer, Greuth, zum Mittagessen, ab 14 Uhr Treffen am Neubau Kindergarten in Zentbechhofen, im Anschluss Bürgergespräch am Dorfplatz in Jungenhofen (dort Endpunkt der Wanderung). red