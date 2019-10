Junge Liste hört sich in den nördlichen Ortsteilen von Höchstadt um

Ihre traditionelle Herbstwanderung in den nördlichen Ortsteilen führte die Junge Liste (JL) Höchstadt und Umgebung mit ihrem Bürgermeister Gerald Brehm sowie der Landratskandidatin Regina Enz und einigen Stadtratskandidaten bei strahlendem Sonnenschein zunächst zu einem politischen Frühschoppen ins Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Greuth-Förtschwind. Nach einer kurzen Besichtigung des Spielplatzes, der eventuell in ein paar Bereichen zu modernisieren sei, drehten sich die Gespräche insbesondere um Themen aus der Ehrenamtsarbeit der dortigen Vereine sowie die künftige Anbindung von Greuth und Förtschwind an die B 505 und das Stadtgebiet Höchstadt. Im Anschluss zog die JL weiter ins benachbarte Greuth zum Mittagessen und konnte dort in der Brauerei Fischer mit personeller Verstärkung in guter Zahl auflaufen. Die nächste Station bildete ein Besuch des Areals für den Kindergartenneubau in Zentbechhofen. Hier will die Stadt auf dem Areal der ehemaligen Grundschule einen Kindergarten neu bauen, da der Bedarf in den nördlichen Ortsteilen für eine solche Einrichtung in den letzten Jahren enorm gestiegen sei, so Brehm. Zum Abschluss traf sich die Junge Liste dann noch am Dorfplatz in Jungenhofen zur Ortsbesichtigung. red