Junge Leute favorisieren die Grünen

Über 300 Jugendliche unter 18 Jahre haben im Kreis Haßberge gewählt. Deutschlandweit gab es 1170 Wahllokale, teilte der Kreisjugendring (KJR) Haßberge mit.

Am 16. und 17. Mai hatte der Kreisjugendring zur U18-Europawahl im Landkreis Haßberge aufgerufen. In Zusammenarbeit mit den Mittelschulen in Haßfurt und Ebern und der Realschule in Hofheim kamen über 300 Stimmen zusammen. Das Ergebnis, das in die gesamte U18-Europawahl einfloss, sah folgendermaßen aus: Stärkste Partei wurde die CSU mit 24,4 Prozent, gefolgt von Bündnis 90/Die Grünen mit 18,1 Prozent und der AfD mit 14,3 Prozent. Die SPD erhielt 13,3 Prozent, die Tierschutzpartei 5,7 Prozent, die FDP 4,4 Prozent und die Freien Wähler 4,1 Prozent der Stimmen. Die sonstigen Parteien bekamen 17,7 Prozent.

"Sehr positives Feedback"

"Das Feedback der Schüler und Lehrer für unsere U18-Europawahl war wieder sehr positiv. Wir hoffen, dass sich beim nächsten Mal weitere Schulen und weitere Gruppen aus der Jugendarbeit im Landkreis beteiligen", fasste Thomas Wagenhäuser, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisjugendrings Haßberge, zusammen.

Das bayernweite Gesamtergebnis unterscheidet sich von den Wahlergebnissen im Landkreis Haßberge in einigen Punkten deutlich. Folgende Prozentzahlen konnten die Parteien bei der U18-Europawahl bayernweit erreichen: Bündnis 90/Die Grünen 31,98 Prozent, die CSU 15,29 Prozent, die SPD 9,85 Prozent und die AfD 6,18 Prozent. Die deutschlandweite Auswertung ergab folgende Stimmenanteile: Bündnis 90/Die Grünen 28,76 Prozent, SPD 15,2 Prozent, die CDU 12,74 Prozent, die Linke 6,89 Prozent, AfD 6,72 Prozent, die FDP 5,53 Prozent und Tierschutzpartei 5,04 Prozent.

Weitere Informationen gibt der Kreisjugendring Haßberge in Haßfurt (www.kjr-has.de, Rufnummer 09521/610136, E-Mail info@kjr-has.de). red