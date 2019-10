Lichtenfels 11.10.2019

Junge Ladendiebin von Verkäuferin erwischt

Am Donnerstagnachmittag entfernte eine 22-jährige Frau in einem Kaufhaus in der Bamberger Straße die Sicherung an einer Damenoberbekleidung. Anschließend ging die Frau zur Kasse, bezahlte zwei Artikel...