red



An der Städtischen Musikschule haben besonders interessierte und begabte Nachwuchsmusiker vielfältige Möglichkeiten, sich fördern zu lassen oder sich den besonderen Anforderungen von Wettbewerben zu stellen. Einige bereiten sich in der mit Landesmitteln bezuschussten Förderklasse auf ein musikalisches Berufsstudium vor. Beim Konzert "Junge Künstler musizieren" am heutigen Freitag um 19 Uhr im Spiegelsaal der Harmonie präsentieren 17 junge Künstler ein abwechslungsreiches Programm. Veranstalter ist erstmals die Gesellschaft Harmonie Bamberg e. V. Ob "Jugend musiziert" oder der interne Wettbewerb um den Neupert-Preis: Beide Wettbewerbe erfreuen sich bei den Schülern an Oberfrankens zweitgrößter Musikschule nach wie vor großer Beliebtheit und bringen Jahr für Jahr erstaunliche Leistungen hervor. Auf dem Programm stehen Werke u. a. von Bach, Telemann, Schumann und Fauré. Zu hören sind Streicher, Bläser, Pianisten und eine Sängerin. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.