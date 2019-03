Junge Künstler lassen sich im Jugendhaus auf die Finger schauen

Im Jugendhaus "Rabatz" startet wieder die beliebte "Wohnzimmer"-Konzertreihe: In gemütlicher Atmosphäre kann man hier jungen Künstlern direkt auf die Finger schauen, heißt es in einer Pressemitteilung des Jugendhauses. Zu Gast sind im Verlauf der Veranstaltungsreihe einige Perlen der regionalen Singer-/Songwriterszene. Zum Auftakt kommt Sam nach Herzogenaurach, deren bereits im November geplanter Auftritt krankheitsbedingt kurzfristig verschoben werden musste.

"Sam acoustic music": eine Frau, eine Gitarre, ein Hut, schreibt Thomas Schönfelder vom Jugendhaus. Sam ist Sängerin und Songwriterin aus Leidenschaft. Sie hat viele Songs und Balladen im Gepäck und ist mit ihrer Stimme und vielen selbst geschriebenen Texten unterwegs, um die Bühnen der Region zu füllen.

Texte voller Emotionen

Die Sängerin und Songwriterin aus der Nähe von Nürnberg verleiht jedem Song ihre eigene Note. Allein durch ihre Stimme transportiert sie viel Gefühl. Ihre eigenen Songs sind authentisch aus dem Leben gegriffen, direkt, tiefgründig und verleihen jeder Emotion Ausdruck, heißt es in der Einladung des Jugendhauses.

Außerdem ist noch Axel Schuhmann von der Band "Shark Tank" eingeladen: Man nehme eine Gitarre, eine Stimme und eine Auswahl der persönlichen Lieblingssongs. Von "Stick to your guns" bis zu Ed Sheeran, von Bon Iver bis zu Aloe Blacc. Er bietet ein Programm, das bunter nicht sein könnte. Die Zuhörer dürfen sich auf persönliche Interpretationen und auf Songs freuen, die sie so wahrscheinlich noch nie gehört haben. Das Jugendhaus ist ab 15.30 Uhr geöffnet, das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. red