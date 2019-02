Junge Kickerinnen bewiesen Spielstärke

Es waren tolle, spannende Begegnungen mit gekonnten Spielzügen und jeder Menge schön herausgespielter Tore, die die fußballbegeisterten Mädchen ihren vielen Fans in der Dreifachturnhalle des Schulzentrums boten. Das Hallenturnier für Mädchen-Schulmannschaften war auch in diesem Jahr beste Werbung für den Fußballsport. Die jungen Fußballerinnen begeisterten mit Einsatzwillen, Mannschaftsgeist, fairer Spielweise und mit Können. Bei den jüngeren Jahrgängen setzte sich der Gastgeber, die Siegmund-Loewe-Realschule, bei den älteren das FWG durch.

Ausrichter war wiederum die Siegmund-Loewe-Schule (RS II), die Hauptorganisation hatte Sportlehrerin Iris Gareiß inne. Gespielt wurde in zwei Altersstufen. In der Gruppe A - Jahrgang 2006 bis 2008 - nahmen die Realschule Burgkunstadt, das Kaspar-Zeuß-Gymnasium (KZG) Kronach, das Frankenwaldgymnasium (FWG) Kronach sowie zwei Mannschaften der Siegmund-Loewe-Realschule teil. In der Gruppe B - Jahrgänge 2003 bis 2005 - spielten die Realschule Burgkunstadt, das KZG, das FWG und die Siegmund-Loewe-Realschule.

In den Gruppen A und B spielte "jeder gegen jeden". In der Gruppe B trat jedoch jede Mannschaft gegen zwei ihrer Gegner gleich doppelt an. Die Spiele waren hart umkämpft - mit vielen knappen Ergebnissen, was die Spielstärke wie auch den Ehrgeiz der einzelnen Teams belegte.

In der Gruppe A machte die zweite Mannschaft der Siegmund-Loewe-Realschule mit zehn Punkten aus vier Spielen das Rennen. Die Mädchen bezwangen das KZG und die Realschule Burgkunstadt jeweils mit 1:0 sowie das FWG mit 4:0. Lediglich gegen die erste Mannschaft der Siegmund-Loewe-Realschule kamen sie nicht über ein 0:0 hinaus. Die Siegmund-Loewe-Realschule I (Platz 4) war auch die einzige Mannschaft des ganzen Turniers, die in allen Spielen ohne Gegentor blieb. "Silber" sicherte sich das KZG vor der Burgkunstädter Schule.

Spannend ging es auch in der Gruppe B zu. Souverän fuhr das FWG vier Siege und ein Unentschieden ein. Während die Fußballerinnen die Realschule Burgkunstadt mit 1:0, die Siegmund-Loewe-Schule jeweils mit 2:0 und 1:0 sowie im ersten Spiel das KZG mit 3:0 besiegten, endete das zweite Aufeinandertreffen der Kronacher Gymnasien torlos. Am Ende stand für das KZG Rang 3 zu Buche hinter dem FWG sowie der RS Burgkunstadt auf Rang 2.

Bei der Siegerehrung zollte der Direktor der Siegmund-Loewe-Schule Uwe Schönfeld allen Spielerinnen großen Respekt für ihre starken Leistungen und ihre sehr faire Spielweise. Sein besonderer Dank galt der Initiatorin und Hauptorganisatorin Iris Gareiß. Die Sportlehrerin an seiner Schule hatte nicht nur im Vorfeld den Wettbewerb alleine organisiert und vorbereitet, sondern auch die Durchführung nahezu alleine gestemmt und zusätzlich noch die drei teilnehmenden Mannschafen der Schule betreut. Weiter dankte der Schulleiter allen Schulsanitätern, den Schülerinnen in der Regie und den Schiedsrichtern, die keinerlei Probleme bei den sehr fairen Spielen hatten. Jede Schule erhielt einen Pokal und eine Urkunde sowie zusätzlich Medaillen für die Spielerinnen der Sieger-Mannschaften.

Ergebnisse im Einzelnen

Gruppe A (Jahrgänge 2006 - 2008): FWG - Siegmund-Loewe-Realschule I 0:0, KZG - Siegmund-Loewe-Realschule II 0:1, Realschule Burgkunstadt - Siegmund-Loewe-Realschule I 0:0, FWG - KZG 0:1, Realschule Burgkunstadt - KZG 0:1, FWG - Siegmund-Loewe-Realschule II 0:4, Siegmund-Loewe-Realschule II - Realschule Burgkunstadt 1:0, KZG - Siegmund-Loewe-Realschule I 0:0, Realschule Burgkunstadt - FWG 4:0, Siegmund-Loewe-Realschule II gegen Siegmund-Loewe-Realschule I 0:0; Schluss-Tabelle: 1. Siegmund-Loewe-Realschule II, 2. KZG, 3. Realschule Burgkunstadt, 4. Siegmund-Loewe-Realschule I, 5. FWG

Gruppe B (Jahrgänge 2003 - 2005): FWG - KZG 3:0, Siegmund-Loewe-Realschule - KZG 0:1, Realschule Burgkunstadt - FWG 0:1, FWG - Siegmund-Loewe-Realschule 2:0, KZG - Realschule Burgkunstadt 1:1, Realschule Burgkunstadt - Siegmund-Loewe-Realschule 4:0, Siegmund-Loewe-Realschule - Realschule Burgkunstadt 1:1, Realschule Burgkunstadt - KZG 4:0, FWG - Siegmund-Loewe-Realschule 1:0, FWG - Realschule Burgkunstadt 1:0, KZG - Siegmund-Loewe-Realschule 3:0, KZG - FWG 0:0, Schluss-Tabelle: 1. FWG, 2. RS Burgkunstadt, 3. KZG, 4. RS II. hs