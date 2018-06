Junge Instrumentalisten geben Einblick in ihr Können

Eine Reise durch die faszinierende Welt der Musik steht im Mittelpunkt des Sommerkonzerts der Musikschule des Schulverbandes Altenkunstadt / Burgkunstadt/ Weismain am Sonntag, 1. Juli. Junge Instrumentalisten werden mit ihren Ausbildern Larissa Eggloff, Michael Reif und Stefan Sniehotta Kostproben ihres Könnens präsentieren. Die Gastmusiker Marco Pfitzner und Peter Gerking spielen Klarinette beziehungsweise Trompete.Die Zuhörer dürfen sich auf internationale Folklore, Kinderlieder, Filmmelodien, poppige Rhythmen und Auszüge aus Musicals freuen. Auch klassische Werke, darunter das Frühlingsthema aus Antonio Vivaldis "Vier Jahreszeiten"« und das "Allegro" aus Wolfgang Amadeus Mozarts Klaviersonate in F-Dur stehen auf dem Programm. Die Gesamtleitung hat Larissa Eggloff.Seit mehr als 20 Jahren gehört die Musiklehrerin dem Ausbilder-Team der Altenkunstadter Musikschule an; zum 1. August 2016 übernahm sie deren Leitung. Seit 1997 dirigiert Eggloff die Chorvereinigung der Altenkunstadter Gesangvereine Singgemeinschaft und Lyra. Das Konzert, zu dem alle Bürger eingeladen sind, beginnt um 17 Uhr im Kulturraum der ehemaligen Synagoge. Der Eintritt ist frei.