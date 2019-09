Junge Gäste aus Liberia

Mit einem Festgottesdienst eröffnete die evangelische Kirchengemeinde Mannsflur ihr Gemeindefest. Pfarrer Hans-Jürgen Müller freute sich über ein prall gefülltes Gotteshaus. Sein Gruß galt dem Posaunenchor aus Stammbach, der die musikalische Umrahmung übernahm.

Besonders begrüßen konnte der Geistliche eine Gruppe Jugendlicher aus Liberia. Seit vielen Jahren unterhält das Dekanat Münchberg eine rege Partnerschaft mit der Lutheran Church in Liberia. So oft es möglich ist, wird der Kontakt durch gegenseitige Besuche gelebt. So gab es schon viele herzliche Zusammentreffen im Dekanat.

Einige Jugendliche aus Liberia waren in den vergangenen drei Wochen wieder zu Gast in Münchberg. Neben dem Leben in den Gastfamilien haben sie auch die Luther-Stätten in Thüringen besucht, Land und Leute kennengelernt und gemeinsam Gottesdienste gefeiert. Zum Abschluss ihrer Reise beteiligten sich die Jugendlichen auch am Festgottesdienst zum Gemeindefest in der Bethlehemskirche in Mannsflur. Mit einem Lied dankten sie am Ende des Gottesdienstes für die gute Aufnahme und die gelebte Partnerschaft. Pfarrerin Susanne Sahlmann spendete allen den Segen Gottes.

Bürgermeister Franz Uome ging in seinem Grußwort auf dem Kirchenvorplatz auf die Bedeutung des Zusammenlebens aller Menschen in der heutigen Zeit ein. Er nannte den Besuch der jungen Leute aus Liberia eine große Bereicherung.

Nach dem Mittagessen hatte die Kirchengemeinde noch für ein großes Kinderprogramm mit Schminken, Spielen und einer großen Tombola gesorgt.

Mit einer Abendandacht endete das gelungene Gemeindefest. op