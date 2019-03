Junge Gärtner zeigen, was sie können

"Gärtner. Der Zukunft gewachsen. - Nimm Dein Glück in die Hand!" Unter diesem Motto steht der Berufswettbewerb für junge Gärtner 2019 unter der Schirmherrschaft von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.

Ziel des alle zwei Jahre ausgetragenen Wettbewerbes ist es, fern vom Prüfungsdruck gemeinsam mit anderen jungen Menschen aus dem Gartenbau die fachlichen Fähigkeiten, Kreativität und Geschick in einem Team unter Beweis zu stellen. Erwartet werden von den Veranstaltern, der Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner e.V. (AdJ) und dem Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG), bundesweit rund 5000 Teilnehmer.

Auch in Bamberg fand an der Adolph-Kolping-Berufsschule ein Erstentscheid statt. 18 Schüler stellten sich den Aufgaben des Berufswettbewerbes. In Dreier-Teams galt es unter anderem, Aufgaben aus den Bereichen "Pflanzenschutz", "Ent-Steint euch!" oder "Messen-Schätzen-Raten?" zu lösen. Insgesamt acht Aufgaben aus allen Gartenbau-Fachrichtungen und angrenzenden Bereichen waren von den Teams zu bewältigen, teilt die Schulverwaltung mit. Dabei sei es nicht nur auf Fachwissen und praktische Fertigkeiten angekommen, sondern auch auf Kreativität, Flexibilität und Teamfähigkeit.

Die besten Teams der Erstentscheide treten vom 1. bis 14. Juni in den Landesentscheiden zur nächsten Wettbewerbsstufe an. Die Sieger des Berufswettbewerbes 2019 werden schließlich Anfang September auf dem Bundesentscheid auf der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn ermittelt. An der Adolph-Kolping-Berufsschule erzielte das folgende Team die besten Ergebnisse und wird damit im Juni zum Landesentscheid antreten: Sammy Felten aus dem Betrieb Wiedow in Gößweinstein, Markus Dremel aus dem Betrieb Renner in Priesendorf und Lukas Schwarze von der Stadtgärtnerei Bamberg. red