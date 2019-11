Junge Frau stirbt bei Unfall

Bei einem tragischen Verkehrsunfall Sonntagnacht auf der A 73 bei Zapfendorf ist eine junge Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, befand sich ein 19-jähriger Ford-Fahrer um 23.15 Uhr von München auf dem Weg nach Sonneberg. In dem Pkw befanden sich noch drei Mitfahrerinnen. Kurz vor der Ausfahrt Zapfendorf kam das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr auf eine ansteigende Außenschutzplanke und stieß schließlich gegen eine Betonwand. Alle Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine 32-Jährige erlag noch in der Nacht ihren Verletzungen. Von der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde eine Gutachter mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. red