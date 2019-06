Junge Frau sexuell belästigt

Ein bislang unbekannter Mann hat am vergangenen Donnerstag kurz vor Mitternacht in der Franz-Ludwig-Straße eine 23-Jährige begrapscht. Laut Polizeibericht sprach der Täter die junge Frau zunächst an und fragte sie nach dem Weg zum Bahnhof. "Während des Gesprächs umarmte sie der Mann und fasst ihr an die Brust", berichten die Beamten. "Als die junge Frau laut schrie, rannte der Mann davon." Es handelt sich laut Polizei um einen 30 - bis 35-jährigen, dunkelhäutigen Mann, etwa 1,70 Meter groß mit kurzen, gelockten Haaren und normaler Figur. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Nummer 0951/9129-210 entgegen.