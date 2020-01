Junge Frau mit Alkohol am Steuer erwischt

Eine 28-Jährige war am Donnerstagmorgen mit ihrem Pkw von der Gartenstraße in Richtung Lindenstraße unterwegs. Hierbei touchierte sie einen seitlich geparkten VW-Golf und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten konnte bei der Frau Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,9 Promille. pol