Ebermannstadt vor 18 Stunden

Junge Frau hat um 3.50 Uhr 1,1 Promille

Am Donnerstagmorgen gegen 3.50 Uhr ist eine 22-jährige Seat-Fahrerin aus der Gemeinde Wiesenttal in der Ramstertalstraße in Ebermannstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei nahmen die ...