Junge Frau an der Brust angegrapscht

Dass sie kurz zuvor von einem Unbekannten unsittlich berührt worden sei, zeigte am Samstagnachmittag eine 18-jährige Frau aus Bad Brückenau an. Gegen 14 Uhr sei die Frau im Kalkgrund zu Fuß unterwegs gewesen. Ein ihr unbekannter Mann habe ihr im Vorbeigehen an die Brust gefasst. Beschreiben konnte sie den Unbekannten nicht genauer. Umso wichtiger wären Zeugen, die in der fraglichen Zeit die Begegnung zweier Fußgänger auf dem Gehweg im Kalkgrund beobachtet haben, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Hinweise an die Brückenauer Polizei, Tel.: 09741/6060. pol