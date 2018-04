Junge Franzosen in der Stadt

Der Frühling ist gekommen und mit ihm die Zeit für den Schüleraustausch. Den Auftakt der Besuche der Schulen aus dem Ausland machen derzeit 25 junge Leute aus dem Collège Le Clos Ferbois aus Jargeau bei Orléans. Sie sind bis zum kommenden Sonntag in der Stadt und werden am morgigen Donnerstag offiziell im Rathaus empfangen. Am Dienstag hatten die Jugendlichen die Gelegenheit, Herzogenaurach bei einer Stadtrallye kennen zu lernen. Organisiert und durchgeführt wird der Schüleraustausch von Lehrerin Ulrike Roux von der Realschule und ihrer Kollegin Séverine Bosquet-Tronche. Foto: Bernhard Panzer