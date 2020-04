Junge Fahrer mit Losglück

Die Teilnahme an der Aktion "Könner durch Er-fahrung" der Landesverkehrswacht Bayern hat sich für Tim Heller und Katrin Giese aus Kulmbach gleich doppelt ausgezahlt. Sie sind nicht nur um Erfahrungen rund um die Fahrpraxis reicher, sondern zudem um 400 Euro. Denn unter allen Teilnehmern, die 2019 an einem der Fahrsicherheitstrainings teilgenommen hatten, wurden von den bayerischen Sparkassen 25 Gewinner ausgelost.

Genau 739 kostenlose Veranstaltungen für Fahranfänger haben die Verkehrswachten 2019 in Bayern durchgeführt. Sie leisteten damit einen großen Beitrag für die Sicherheit der jungen Fahrer. Dies ist nötig, weil immer noch zu viele junge Menschen im Straßenverkehr ihr Leben lassen.

Ein Drittel weniger Unfälle

Seit 35 Jahren bieten die bayerischen Verkehrswachten Fahrtrainings für junge Leute an, die ihren Führerschein für das Auto oder Motorrad seit ein bis zwei Jahren haben und die mit dem eigenen Fahrzeug testen wollen, inwieweit sie schon zu den "Könnern" auf Bayerns Straßen zählen. 2019 nahmen knapp 7350 junge Menschen an einem solchen Training teil. Seit Beginn der Aktion im Jahr 1984 konnten knapp 490 000 Teilnehmer profitieren. So lernten sie, Gefahren im Straßenverkehr früh zu erkennen und richtig zu reagieren. Die Kursteilnehmer haben ein Drittel weniger Unfälle als ihre Altersgenossen, wie eine Untersuchung des TÜV SÜD belegt. "Könner durch Er-fahrung" für junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren, ist somit bundesweit das erfolgreichste Fahrfertigkeitstraining.

Dank der Zusammenarbeit von 134 bayerischen Verkehrswachten, der Bereitschaftspolizei, des Bundesgrenzschutzes, der Bundeswehr und der Berufsgenossenschaften kann das Programm in Bayern nahezu flächendeckend angeboten werden. Rund 600 ehrenamtliche Moderatoren, darunter Fahrlehrer, Polizeibeamte, Soldaten oder TÜV-Mitarbeiter, üben mit den Fahranfängern, ihr Gefährt in schwierigen Situationen unter Kontrolle zu halten.

Für die Verkehrswacht in Kulmbach geben die Moderatoren unter bewährter Führung des Projektleiters Angelito Geymeier wichtige Hinweise zum richtigen Verhalten in brenzligen und schwierigen Fahrsituationen im Alltag. Neben der Weiterabe von Wissen und Erfahrungen kommt die Praxis nicht zu kurz. So kann durch den Einsatz der Gleitfolie das Brems- und Schleuderverhalten des eigenen Autos gefahrlos getestet werden.

Partner der Verkehrswacht sind das Landratsamt, die Verkehrsakademie Nordbayern, die Trainingsgelände und Schulungsräume zur Verfügung stellt, sowie die Sparkasse Kulmbach-Kronach. Wegen der aktuellen Situation muss das Programm heuer ausfallen. red