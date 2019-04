Junge fährt mit Roller gegen Auto

Eine 19-jährige Autofahrerin stand am Dienstag kurz vor 17 Uhr mit ihrem schwarzen Mini an der roten Ampel an der Kreuzung Höchstadter Straße/Erlanger Straße in Weisendorf. Als ihre Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhr sie los. Zeitgleich rollte ein bislang unbekannter Junge mit seinem City-Roller am Fußgängerüberweg an, obwohl dessen Ampel Rotlicht zeigte. Er touchierte die rechte Fahrzeugseite des Mini und den rechten Außenspiegel, stürzte aber nicht, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Der Junge mit dem City-Roller war in Begleitung eines anderen Jungen, der an der roten Ampel gewartet hatte. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls, vor allem aber die beiden etwa zehnjährigen Jungen mit dem City-Roller beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen. pol