Junge Chöre gemeinsam auf der Bühne

Ein Chorkonzert mit jungen Chören findet am Sonntag, 31. März, in der Wandelhalle Bad Kissingen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die musikalische Gesamtleitung sowie die Moderation liegen in den Händen von Ilona Seufert. Die vierte Auflage "Konzert junger Chöre" wartet mit modernem internationalen Liedgut auf. Die Konzertreihe der Sängergruppe Bad Kissingen ist laut Veranstalter ein Muss für Freunde des Chorgesangs. Rund 150 Sängerinnen und Sänger werden die Wandelhalle zum Klingen bringen. Mit dabei sind Chorisma, der Jugendchor der Kissinger Sängervereinigung unter der Leitung von Antje Kopp, die "Bright Voices Oberthulba" unter der Leitung von Martin Rudolph, die "Troubadours Fuchsstadt" (unser Foto) unter der Leitung von Birgit Schultz, der Samstag-Chor Reichenbach unter der Leitung von Bernd Hammer, "The Voices Westheim" unter der Leitung von Bianca Müller und Kerstin Metz sowie "InTakt Garitz " unter der Leitung von Stefan Ammersbach. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Foto: Tanja Schultz