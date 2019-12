"Junge Bürger" wollen wieder in den Marktgemeinderat

Zu Wochenbeginn trafen sich die "Jungen Bürger" im Gasthof Hartleb zur Nominierungsversammlung.

Ziel war es, für die Gemeinderatswahl eine Kandidatenliste zusammenzustellen. Alle maßgeblichen Listenplätze konnten mit jungen Frauen und Männern besetzt werden, so dass man davon ausgeht, wieder mindestens einen Gemeinderat stellen zu können. Bereits in den zurückliegenden Jahren war es gelungen, nach und nach fünf Mitglieder der "Jungen Bürger" in das Gremium zu bringen; auch Bürgermeister Wolfram Thein stammt aus ihren Reihen.

Vor Beginn des offiziellen Teils gab Wolfram Thein die erfolgreichen Gewinner des Weihnachtsmarkt-Rätsels bekannt. Dabei sollte die Anzahl jener Walnüsse bestimmt werden, die sich in einem verschlossenen Glas befanden. In Anspielung auf den Wahltag 15. März hatten die Verantwortlichen genau 153 Nüsse abgepackt. Die Gewinner der drei Hauptpreise sind Alexandra Müller, Thomas Kimmel sowie Hanne Kaiser.

Nach der Wahl des Versammlungsleiters und der Schriftführerin schritt man zur Präsentation der Kandidaten aus den Reihen der "Jungen Bürger", die sich anschließend dem Plenum persönlich vorstellten. Die vorbereitete Liste wurde von den Mitgliedern einhellig bestätigt und weist nun folgende Reihenfolge der Platzierung aus: Johannes Bätz (Maroldsweisach), André Schübel (Ditterswind), Andreas Merz (Eckartshausen), Thomas Braun (Gresselgrund), Christian Preßel (Maroldsweisach), Peter Hellmuth (Ditterswind), Björn Harnauer (Hafenpreppach), Tobias Ankenbrand (Altenstein), René Müller (Voccawind), Bastian Tuch (Ditterswind), Sebastian Schubert (Allertshausen), Andreas Reder (Pfaffendorf), Hannes Hutschgau (Maroldsweisach), Michael Bätz (Todtenweisach), Christin Müller (Voccawind) und Lena Düsel (Maroldsweisach); Ersatzkandidat ist Adrian Büschel aus Maroldsweisach.

Thein nannte abschließend die entscheidenden Schwerpunkte des Wahlprogramms; dabei geht es den "Jungen Bürgern" um den flächendeckenden Ausbau des Mobilfunknetzes, die Verstärkung der Angebote für Jugendliche in Freizeit, Schule und Beruf, ein tragbares Digitalisierungskonzept, den Ausbau einer qualifizierten Nachmittagsbetreuung für Kinder und die weitere Stärkung des Fremdenverkehrs im Gemeindegebiet von Maroldsweisach. jf