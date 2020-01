Ebermannstadt vor 18 Stunden

Junge Bürger stellen sich für Wahl auf

Die Jungen Bürger Ebermannstadt führen am Sonntag, 12. Januar, die Aufstellungsversammlung der Stadtratsliste durch und laden hierzu um 19 Uhr in das Gasthaus "Zur Post" in Ebermannstadt ein. red