Bärnfels vor 17 Stunden

Junge Bürger nominieren

Die Gemeinderäte der Jungen Bürger in Obertrubach laden zur Aufstellungsversammlung ein. Diese findet statt am Samstag, 28. Dezember, um 20 Uhr im Gasthof "Drei Linden" in Bärnfels. red