Junge Bürger laden zu Wahlversammlungen

Die Jungen Bürger Bad Staffelstein laden zu ihren Versammlungen zur Stadtratswahl ein. Termine sind am morgigen Donnerstag, 30. Januar, in der Gastwirtschaft "Zur Linde" in Unnersdorf für die Ortsteile Unnersdorf, Neubanz und Hausen sowie am Freitag, 31. Januar, im Gasthof "Zum Kutscher" in Uetzing für die Ortsteile Uetzing, Gößmitz, Weißbrem und Serkendorf. Die Versammlungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. red