Junge Bürger halten Sitzung in ungewöhnlicher Form

Die Jungen Bürger (JB) des Landkreises Forchheim hielten ihre erste Fraktionssitzung kurzerhand via Skype ab. In der Videositzung der fünf gewählten Kreisräte wurde Jürgen Schleicher zum Fraktionsvorsitzenden wiedergewählt.

Die bereits erfahrenen Räte Philipp Blümlein und Torsten Gunselmann sowie die erstmals in den Kreistag gewählten Carina Schneider und Sebastian Götz wurden zu Stellvertretern ernannt.

Die JB zeigten sich laut Pressemitteilung zufrieden mit dem Ergebnis der Kommunalwahl, konnten sie doch die Anzahl ihrer Sitze im Kreistag verteidigen. Für die kommende Arbeit im Kreistag setzen die JB ihre Schwerpunkte unter anderem in der Förderung des Tourismus und des Nahverkehrs. Jedoch sei es den JB hierbei wichtig, dass nicht nur an Gäste von außerhalb gedacht wird, sondern auch an die Bürger des Landkreises. So soll die Fränkische Schweiz auch wieder verstärkt als Naherholungsgebiet für die Region in Erscheinung treten.

Dass eines der Hauptthemen der Jungen Bürger, die Digitalisierung, durch das Coronavirus jetzt in allen Teilen der Bevölkerung eine große Rolle spiele, hätte vor der Wahl niemand so vorhersehen können - umso mehr wolle sich die Fraktion jetzt für den Breitbandausbau, die Förderung von digitalen Medien und Arbeitsweisen sowie die Einrichtung von WLAN-Hotspots und das Stopfen von Mobilfunklöchern einsetzen. red