Junge Bürger haben das Wort

Am Donnerstag, 7. November, findet in Oberhaid wieder eine Jungbürgerversammlung für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren statt. Dabei werden 1. Bürgermeister Carsten Joneitis mit Jugendpfleger Olli Schulz und der Vorsitzenden des Vereins Kommunale Jugendarbeit, Steffi Stretz-Jeltsch, den Kindern und Jugendlichen Rede und Antwort stehen. Die Veranstaltung findet im Kinder- und Jugendtreff Oberhaid, Schulstraße 2b statt. Anschließend gibt es noch Pizza, Getränke, Popcorn, und einen Film. Um die Kinder und Jugendlichen aus den Ortsteilen zu transportieren, werden Busse eingesetzt. Abfahrtszeiten sind um 17.15 Uhr am Dorfplatz in Staffelbach und um 17.20 Uhr am Dorfplatz in Unterhaid. red