Junge Brandlöscher behaupten sich

Freude und Pflichten





"Jede Hand kann helfen"



In der Feuerwehr zu sein, macht Kindern Spaß! Gleichwohl lernen die Jungen und Mädchen dabei, dass viel Fleiß und Verantwortung sowie Können und Pflichtbewusstsein nötig sind, um den Feuerwehrdienst ausüben zu können. Dieses Fazit zog Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger beim Kinderfeuerwehrtag des Landkreises Kronach in Rothenkirchen Am Samstag fand die fünfte Auflage des Aktionstags in Rothenkirchen statt. Unter der Leitung von Kreisbrandmeister Markus Wachter hatte die Freiwillige Feuerwehr Rothenkirchen dazu einen Parcours mit zehn Stationen aufgebaut. Hier mussten die Kinder verschiedene Übungen und Aufgaben meistern. Die Teilnahme von 154 Kindern aus 18 Feuerwehren aus dem Landkreis war hervorragend, freute sich Wachter. Die Jungen und Mädchen und ihre 61 Betreuer in 29 Gruppen bestimmten am Samstag das Geschehen in Rothenkirchen.Die Aufgaben und Übungen meisterten die kleinen Floriansjünger buchstäblich mit Feuer und Flamme und zeigten große Geschicklichkeit, Konzentration, Kondition und Schnelligkeit bei der Lösung der teils kniffligen Übungen. Zur Siegerehrung lobten Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger und Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch aus Pressig das Engagement und das Interesse der Kinder an Aufgaben und Pflichten eines Feuerwehrmanns bzw. einer Feuerwehrfrau. Aber nicht nur den teilnehmenden Kindern, sondern auch dem für die Organisation und Durchführung verantwortlichen KBM Markus Wachter sprachen sie Anerkennung und Dank aus.Der galt auch Wachters Team mit den vielen ehrenamtlich engagierten Betreuern, die sich liebevoll um die Kinder kümmern, sowie der FF Rothenkirchen, die für den Parcours und für die Verkehrssicherheit, aber auch für das leibliche Wohl der vielen Gäste bestens sorgte.Sogar ein Rahmenprogramm hatten sie zusammengestellt, mit Burgführungen, Hüpfburg und vielem mehr. Es zeigten sich alle erleichtert und froh, dass es keine Verletzungen oder sonstige Vorkommnisse gab. Eine kleine Blessur wurde vor Ort vom Rettungsdienst des ASB versorgt.Der Vorsitzende der FF Rothenkirchen, Mario Münch, begrüßte die zahlreichen Gäste im Feuerwehrhaus Rothenkirchen. Folgende Kinderfeuerwehren waren beteiligt: FF "Blaulichtkids" Rothenkirchen, FF Tettau, FF Hesselbach, FF "Löschwichtel" Wilhelmsthal, FF "Löschöchsla" Teuschnitz, FF Nordhalben, FF Buchbach, FF Burkersdorf, FF Wickendorf, FF "Löschbande" Reitsch, FF "Feuerteufel" Stockheim, FF Steinbach am Wald, FF "Löschkids" Reichenbach, FF Dörfles, FF "Löschtiger" Marktrodach, FF Gundelsdorf, FF "Löschdrachen" Pressig, FF "Löschfrösch" Neuses. Die Urkunden bekamen die jungen Löschkräfte aus den Händen von Markus Wachter, Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger und Wolfgang Förtsch. Alle Teilnehmer bekamen noch ein kleines Geschenk.Vorsitzender Mario Müller dankte abschließend allen Helferinnen und Helfern für die große Unterstützung und rief zusammen mit dem Kreisbrandrat und Pressigs Zweitem Bürgermeister die Kinder auf, der guten Sache im Dienst am Nächsten, unter dem Motto "Jede Hand kann helfen" treu zu bleiben.