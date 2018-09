Junge bewirft Lkw mit einem Stein

Der Lastwagen eines Lkw-Fahrers aus Ebern wurde am Montag gegen 13.35 Uhr in der Kreuzstraße in Herlheim (Kreis Schweinfurt) von einem am Gehweg stehenden Jungen mit einem Stein beworfen. Der Junge stand mit seinem Kumpel auf dem Gehweg und hob die Hand, was den Lkw-Fahrer annehmen ließ, dass er seine Hupe betätigen solle. Dies unterließ der Lkw-Fahrer jedoch. Daraufhin bewarf der Junge die Beifahrertür des Lkws mit einem Stein. Der Lkw-Fahrer erwischte einen der beiden Jungen und forderte ihn auf, dass er seinen Kumpel, den "Werfer", zu Hause holen solle. Dies machte der Junge jedoch nicht und flüchtete ebenfalls. Am Lkw entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. pol