Junge Autofahrerin wird leicht verletzt

Eine Autofahrerin wurde bei einem Unfall am Mittwochnachmittag nahe Gleisenau verletzt. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem VW Passat die Kreisstraße, von Rudendorf kommend, in Richtung Gleisenau. An der Einmündung zur Staatsstraße Ebelsbach-Breitbrunn wollte der VW-Fahrer nach links in Richtung Gleisenau abbiegen und übersah dabei einen von links kommenden Audi, den eine 22-Jährige auf der vorfahrtsberechtigten Straße steuerte. VW und Audi kollidierten. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Die Feuerwehr Ebelsbach sicherte die Unfallstelle und half bei der zeitweisen Sperrung der Fahrbahn. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 8000 Euro.