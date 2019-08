Junge Alltagsexperten

"Bildungsverläufe in Deutschland" heißt eine aktuell vom Nationalen Bildungspanel (Neps) durchgeführte Bildungsstudie. Sie wird in Bamberg am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe koordiniert. Für die Studie werden der Mitteilung zufolge auch 13-jährige Schüler befragt, und zwar gleich einige Tausend.

Die Jugendlichen sollen den Forschern helfen, ein passendes Geschenk auszuwählen, das Schülern der Neps-Studie Freude macht. Ein kleines Geschenk könne nämlich dabei helfen, Einzelne für die Teilnahme an wissenschaftlichen Forschungsvorhaben zu begeistern. Nur die Auswahl so einer kleinen Aufmerksamkeit ist manchmal gar nicht so einfach. Deshalb möchten Mitarbeiter des Leibniz-Instituts in einem Gespräch, das die 13-Jährigen untereinander führen, die Einschätzung zu einigen Geschenkvorschlägen erfahren. Diese Gruppendiskussion wird in der ehemaligen Wilhelmspost am Wilhelmsplatz 3 am 8. oder 9. August stattfinden. Die Teilnehmer erhalten eine Aufwandsentschädigung. Interessenten, die gerne die Bildungsforschung mit ihrer persönlichen Erfahrung unterstützen möchten, schicken eine E-Mail an neps-info@lifbi.de oder melden sich unter der Rufnummer 0951/863-3409 an. Weitere Infos auf www.neps-studie.de. red