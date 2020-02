"Junge Adler" machen ihr Meisterstück

Was sich schon seit längerem abgezeichnet hat, dies ist nun auch eingetreten: Die Jungen des FC Adler Weidhausen sind in der Verbandsliga vorzeitig Meister. Der nur noch kleine Schritt zum Titelgewinn wurde mit zwei Siegen in Erlangen getan. Bei noch zwei zu absolvierenden Begegnungen liegen die Adler-Jungs mit 26:2 Punkten uneinholbar vor dem TV Nabburg (14:10) an der Tabellenspitze.

Verbandsliga, Jungen

FC Großdechsendorf - FC Adler Weidhausen 3:8

Zum Auftakt ging zwar ein Doppel an den Hinterbänkler aus dem Erlangener Stadtteil, doch von den neun absolvierten Einzeln musste nur Noah Leffer zweimal passen. Alle acht gewonnenen Paarungen waren bereits nach drei Durchgängen beendet.

Ergebnisse: N. Dorsch/Lörke - D. Fischer/Hoger 0:3, O. Dorsch/Schmeisser - J. Fischer/Leffer 3:0, O. Dorsch - J. Fischer 0:3, Schmeisser - D. Fischer 0:3, N. Dorsch - Leffer 3:1, Lörke - Hoger 0:3, O. Dorsch - D. Fischer 0:3, Schmeisser - J. Fischer 0:3, N. Dorsch - Hoger 0:3, Lörke - Leffer 3:1, N. Dorsch - D. Fischer 0:3.

SpVgg Erlangen - FC Adler Weidhausen 1:8

Dreieinhalb Stunden nach dem Erfolg in Großdechsendorf war der zweite Auswärtserfolg eingetütet. Dabei wurde dem bisherigen Rangvierten nur der Ehrenpunkt gegönnt. Schwierigkeiten bereitete dem Adler-Team nur der heimische Spitzenspieler Tobias Schumacher. Während Joel Fischer gegen ihn nach vier Sätzen auf der Strecke geblieben war, zwang ihn etwas später sein Bruder David im fünften Durchgang mit 11:8 in die Knie.

Ergebnisse: Kalb/Salinger - D. Fischer/Hoger 0:3, Schumacher/Zhao - J. Fischer/Leffer 0:3, Schumacher - J. Fischer 3:1, Zhao - D. Fischer 0:3, Kalb - Leffer 0:3, Salinger - Hoger 0:3, Schumacher - D. Fischer 2:3, Zhao - J. Fischer 0:3, Kalb - Hoger 0:3.

Bezirksoberliga, Jungen

TSV Unterlauter II - TTC Rödental 8:5

Für eine kräftige Überraschung sorgten die heimischen Jungs als Schlusslicht gegen den bislang noch ungeschlagenen Spitzenreiter. Nicht zuletzt aufgrund der beiden groß aufspielenden Emil Hetz und Adrian Jurk (je 3,5 Punkte) musste Rödental die erste Saisonniederlage registrieren. Nach ausgeglichenem Auftakt in den Doppeln gönnte der TSV den Gästen in den ersten sechs Einzeln nur einen Sieg.

Nach dieser deutlichen 6:2-Führung, kam der Throninhaber zwar auf 6:5 heran, zu mehr reichte es aber nicht. Der unerwartete Heimsieg kam auch deshalb zustande, weil Unterlauter in vier der fünf Entscheidungssätze die Oberhand behielt.

Ergebnisse: Jurk/Hetz - Kraus/Bauer 3:0, Pawlow/Schubert - Hartel/Klee 0:3, Jurk - Bauer 3:2, Hetz - Kraus 3:1, Pawlow - Klee 0:3, Schubert - Hartel 3:2, Jurk - Kraus 3:2, Hetz - Bauer 3:0, Pawlow - Hartel 0:3, Schubert - Klee 2:3, Pawlow - Kraus 0:3, Jurk - Hartel 3:1, Hetz - Klee 3:2.

Bezirksliga, Jungen

FC Adler Weidhausen III - RVB Schorkendorf 7:7

Während der gesamten Partie entwickelte sich das Geschehen ausgeglichen, sodass es zu einem leistungsgerechten Unentschieden kam.

Ergebnisse: Weiß/Barnickel - Rausch/ Moritz 0:3, Stöhlein/Platsch - Schneidenbanger/Erbut 3:0, Weiß - Moritz 3:2, Stöhlein - Rausch 1:3, Barnickel - Erbut 3:0, Platsch - Schneiderbanger 0:3, Weiß - Rausch 3:2, Stöhlein - Moritz 2:3, Barnickel - Schneiderbanger 1:3, Platsch - Erbut 3:1, Barnickel - Rausch 0:3, Weiß - Schneiderbanger 3:1, Stöhlein - Erbut 3:0, Platsch - Moritz 0:3.

Verbandsoberliga, Mädchen

TSV Unterlauter II - TTC Rödental 2:8

Mit der 4:0-Führung legte Rödental den Grundstein zum Auswärtserfolg. Beide Zähler für Unterlauter gingen auf das Konto von Gina Gebhard. Beste Punktesammlerinnen bei Rödental waren Talida Reumschüssel und Antonia Burlyaey.

Ergebnisse: Gebhard/Khalaf Kazim - T. Reumschüssel/Merkel 1:3, Hoyer/Reiter - Burlyaey/L. Reumschüssel 0:3, Hoyer - Burlyaey 1:3, Reiter - T. Reumschüssel 0:3, Gebhard - Merkel 3:0, Khalaf Kazim - L. Reumschüssel 0:3, Hoyer - T. Reumschüssel 0:3, Reiter - Burlyaev 0:3, Gebhard - L. Reumschüssel 3:2, Khalaf Kazim - Merkel 0:3.

Bezirksoberliga, Mädchen

TSV Unterlauter IV - TTC Thann 3:7

In diesem Kellerduell siegten die Gäste, obwohl sie nur mit den Schwestern Emmi und Nelli Eichhorn angetreten waren.

Ergebnisse: Scheler/Kunzelmann - Eichhorn/Eichhorn 0:3, Dressel kampflos 3:0, Scheler - E. Eichhorn 0:3, Groth - N. Eichhorn 0:3, Kunzelmann - E. Eichhorn 0:3, Scheler - N. Eichhorn 0:3, Kunzelmann kampflos 3:0, Groth - E. Eichhorn 0:3, Scheler kampflos 3:0, Dresssel - N. Eichhorn 0:3.