Jung und Alt begegnen sich auf vielfältige Weise und lernen voneinander

Unter dem Leitmotiv "Lernen durch Engagement" (LdE) laufen intergenerative Projekte im Mehrgenerationenhaus, MGH, in Haßfurt.

Stolz berichtet Schülerin Verena Krieger über das LdE-Projekt aus dem letzten Jahr, von dem sie sich den Zeitungsartikel aufgehoben hat. Der intergenerative Austausch in den Projekten im Mehrgenerationenhaus gefällt ihr besonders. Damit ist sie nicht allein. Josef und Roswitha Lindner aus Knetzgau freuen sich schon auf den adventlichen Nachmittag: "Die Schüler denken sich immer etwas Tolles aus, und wir kommen aus dem Alltag heraus und haben gemeinsam viel Spaß im Mehrgenerationenhaus", berichten die Eheleute.

Dass Schüler mit Senioren des Landkreises zusammenkommen und gemeinsam kreativ werden, dafür ist ein bundesweites Netzwerk unter dem Motto "Lernen durch Engagement" (LdE) verantwortlich. Das Mehrgenerationenhaus in Haßfurt arbeitet mit verschiedenen Kooperationsschulen zusammen, etwa mit der Heinrich-Thein-Berufsschule. Ziel dieses Projektes ist es, Schülern und deren Lehrern außerhalb der Schule Möglichkeiten zu schaffen, gemeinsam Eigenschaften wie Demokratie- und Sozialkompetenzen zu trainieren. Innerhalb dieses Projektes erhält das Mehrgenerationenhaus eine Förderung vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

In zwei intergenerativen Projekten hatten die Schülerinnen der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung im November die Möglichkeit, ihr Wissen in die Praxis umzusetzen und wortwörtlich durch ihr Engagement den Umgang mit allen Generationen zu lernen. Das "Alzheimer & You"-Projekt ist unter dem Motto "Wir nehmen den November mit allen Sinnen wahr" realisiert worden. So wurden unter der Leitung der Lehrkräfte Michaela Appel, Dagmar Mertl und Irene Büttner Baumwollsäckchen mit weihnachtlichen Gewürzen befüllt und mit einem Adventsgedicht zu einem hübschen Geschenk verpackt.

Ihre grobmotorischen Fähigkeiten konnten die Teilnehmerinnen beim Basteln von Weihnachtsgirlanden unter Beweis stellen. Dabei wurden getrocknete Orangenscheiben, Stern-anis, Holzsterne und Zimtstangen auf einen Draht gewickelt.

Parallel dazu roch es aus der Küche nebenan nach Weihnachten. Fleißig backten drei Schülerinnen gemeinsam mit den Senioren Stollen-Sterne und Lebkuchenwaffeln. Die Teilnehmerin Agnes Niessner lobte die Schülerinnen, die die Aufgaben geduldig und Schritt für Schritt erklärten. Abgerundet wurde der Nachmittag durch eine Weihnachtsgeschichte und ein Weihnachtsgedicht.

Ein weiteres Angebot im Bereich des LdE-Projektes war das "Gute-Laune-Frühstück". Dabei wurde das wöchentlich im Mehrgenerationenhaus stattfindende Frühstücksbuffet für Jung und Alt, "Schlemmen ohne Ende", durch Schülerinnen der Berufsfachschule arrangiert, wie das MGH weiter mitteilte. Unter Leitung der Lehrkraft Irene Büttner wurden Kuchen, Bacon-Ei-Muffins, Brotaufstriche und Konfitüre aus eigener Herstellung und vieles mehr aufs umfangreiche Buffet gebracht.

Erfolgreiche Teamarbeit

Irene Büttner war begeistert: "Es war richtige Teamarbeit. Jeder hat mit angepackt und die Herausforderung mit Bravour gemeistert." Nicht zuletzt lobten die vielen Gäste des "Gute-Laune-Frühstücks" die Mädchen für den gelungenen Tag. red