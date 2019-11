Jung und Alt auf der Bühne in Ibind

Von Ermershausen im Norden, von Stettfeld an der Mainachse bis Dörfles-Esbach im Oberfränkischen kamen die Musikanten und Sänger zum achten Musikantentreffen in den "Tunnlsaal" des Gasthauses Faber-Rädlein in Ibind. Gastwirt Uwe Rädlein freute sich über den guten Zulauf - mit über 100 Zuhörern und Musikanten das am besten besuchte Musikantentreffen, wie er sagte.

Vier Stunden lang wechselten sich 23 Solisten und Gruppen auf der kleinen Bühne ab. Star des Nachmittags war Simon, der vierjährige Sohn von Ingo Stübinger (Akkordeon) aus Stettfeld. Simon sang unter anderem den Hit der "Dorfrocker": "Ich bin a Dorfkind". Bruder Josef (zwei Jahre) durfte schon mal Bühnenluft schnuppern. alc