Julius Zettelmeier soll TV Ebern zu den ersten Punkten verhelfen

Holen Pfarrweisach und Ebern in der Fußball-Kreisliga Coburg endlich Punkte? Macht Heilgersdorf den Schritt aus der Abstiegszone? Hält Krecktal den Anschluss nach oben? Fragen, die sich auch in der Kreisklasse Itzgrund stellen. Dort will Unterpreppach den Vorsprung auf die Verfolger ausbauen, Eyrichshof auf den ersten Saisonsieg aufbauen. Hafenpreppach trifft auf Anadoluspor Coburg.

Kreisliga Coburg

Spvg Wüstenahorn - TV Ebern

Gelingt dem TV Ebern im siebten Anlauf der erste Punktgewinn? Das ist die Frage, die sich die Mannschaft und die Fans im Eberner Lager vor dem Auswärtsspiel in Wüstenahorn stellen. 2:16 Tore sind eine erschreckend schwache Ausbeute, die alles über die derzeitige Verfassung des Kapell-Teams sagt. In der Offensive steht nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder Julius Zettelmeier zur Verfügung, der dem Spiel nach vorn durch seine Wucht und Torgefährlichkeit gut tun dürfte. Die Spvg Wüstenahorn, die neun Punkte aus sechs Partien einspielte, wird erneut ein unbequemer Gegner für den TVE. TSV Pfarrweisach - Türk Gücü Neustadt

Ähnlich ist die Ausgangsposition beim TSV Pfarrweisach, der ebenfalls noch auf sein erstes Erfolgserlebnis wartet. Auch bei den Schneidawind-Schützlingen steht die Null, lediglich drei Tore haben sie mehr als die Turner erzielt. Sie konnten zwar bisher nicht an die Topverfassung des Vorjahres heranreichen, doch fehlte es auch in mehreren Spielen am Quäntchen Glück, als man in den Schlussminuten die Punkte dem Gegner überließ. Der TSV schaut der Begegnung mit dem Tabellenzweiten Türk Gücü Neustadt mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Gäste kassierten erst drei Gegentore.

SV Heilgersdorf - Bosporus Coburg

Auch der SV Heilgersdorf präsentiert sich in der jungen Saison noch nicht in Bestform. Vor allem in der Defensive musste der SV mit 17 Gegentoren die meisten in der Liga hinnehmen - es fehlt an Stabilität. Vorne läuft es besser: 11 Tore stehen auf dem Konto. Dass die Begegnung gegen Bosporus Coburg für die Holzheid-Elf zu keinem Zuckerschlecken wird, darüber ist sich der SVH im Klaren. Der letztjährige Bezirksligist zählt auch heuer zu den spielstärksten Teams und Aufstiegsaspiranten, so dass bei den Rot-Weißen mannschaftliche Kompaktheit gefragt ist, will man nicht leer ausgehen.

TSVfB Krecktal - TSV Heldritt

Der TSVFB Krecktal empfängt den Tabellennachbarn TSV Heldritt. Beide Teams haben zehn Punkte und überzeugten bisher durch gute Leistungen. Vor allem die Gäste, die heuer den Sprung in die Liga schafften, liefern gute Leistungen. Krecktal muss sich in Acht nehmen.

Kreisklasse Itzgrund

Spfr. Unterpreppach - SG Eyrichshof

Im Nachbarschaftsderby zwischen den Sportfreunden Unterpreppach und der SG Eyrichshof spricht so gut wie alles für die Gastgeber, die mit 16 Punkten und 21:4 Toren ungeschlagen die Tabelle anführen. Die Gäste landeten zwar am vergangenen Spieltag ihren ersten Dreier, rangieren jedoch weiterhin mit vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Schon ein Remis wäre für die Mannschaft um Spielertrainer Andi Deckert ein Erfolg.

SV Hafenpreppach - Anadoluspor Coburg

Der Punktgewinn des SV Hafenpreppach zuletzt in Eicha sollte den Fischer-Schützlingen weiteres Selbstvertrauen einflößen, um auch gegen Anadoluspor Coburg (Rang 6). Viel wird erneut davon abhängen, wie sich die Offensive in Szene setzen kann: Die bisherige Ausbeute ist mit sechs Toren eher mäßig. di