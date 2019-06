Julie sucht Anschluss

Sie suchen einen freundlichen und gutmütigen Familienbegleiter? Einen Kasper, der mit den Kindern spielt und für jeden Unsinn zu haben ist? Einen Kumpel, mit dem Sie viel unternehmen und durch dick und dünn gehen können? Einen Schmusebär, der sich nach Herzenslust knuddeln lässt und mit seinem Charme überall für gute Laune sorgt? Im Tierheim Kronach wartet eine Hündin mit all diesen Eigenschaften. Schäferhundmix Julie ist kastriert, etwa zweieinhalb Jahre alt und 55 Zentimeter hoch.

Julie ist nicht nur bildhübsch, sondern hat nur die besten Eigenschaften geerbt. Sie ist gelehrig und arbeitswillig wie ihre reinrassigen Verwandten, aber nicht ganz so hibbelig und aktiv. Julie ist sportlich und unternehmungslustig, aufgeschlossen für alles, neugierig und voller Energie, aber dennoch mit angenehmen Wesen, ruhig und vor allem sehr lieb.

Zusammen mit ihrem Kumpel Ringo tauchte Julie eines Tages in einer Ortschaft bei Granada/Spanien auf. Tagelang stöberten die beiden Vagabunden nach Futter: Sie waren abgemagert, sehr schmutzig und voller Ungeziefer. Als die beiden schließlich in Kronachs örtliches Partner-Tierheim Albolote/Granada gebracht wurden, mussten sie medizinisch versorgt und aufgepäppelt werden.

Vor allem Julie ging es so schlecht, dass man schon um ihr Leben fürchtete. Julie hat während ihrer verzweifelten Futtersuche auf der Straße irgendein Gift erwischt - oder hat man es ihr absichtlich gegeben? Sie bekommt spezielle Medikamente zur Kräftigung der Leber sowie extra Leberfutter. Ihre Werte haben sich stark verbessert, eventuell muss sie die Medikamente nicht für immer nehmen. Man muss das beobachten. Leider wurde auch festgestellt, dass Julie leishmaniose-positiv ist. Die Krankheit ist aber nicht ausgebrochen und sie hat keine Symptome. Damit das so bleibt, bekommt sie Tabletten, die sie weiter nehmen soll (Kosten ca. 10 Euro pro Monat). Einmal im Jahr sollte ein neuer Bluttest erstellt werden, um gegebenenfalls die Dosis verringern zu können. Julie liebt alle Zweibeiner und wäre auch für ambitionierte Hundeanfänger geeignet. Sie reißt sich ein Bein aus, um alles richtig zu machen. Julie ist ein junger Hund, braucht also genügend Auslauf, Beschäftigung und Spiel. Ein Haus mit eingezäuntem Garten wäre toll. Mit anderen Hunden versteht sie sich sehr gut.

Interessenten können sich an den Tierschutzverein Kronach, Ottenhof 2 in 96317 Kronach wenden unter Tel. 09261/20111 oder per E-Mail an tsvkc@gmx.de. red