Juliane Zwander macht das Jahrhundert voll

Juliane Zwander konnte in Tettau mit ihrer Familie, Verwandten und vielen Bekannten ihren 100. Geburtstag feiern. Sechs Enkel und elf Urenkel sind ihr großer Stolz.Juliane Zwander arbeitete zunächst im elterlichen Betrieb, einem Sägewerk in Alexanderhütte. Von 1946 bis Oktober 1966 war sie in der Königlich privilegierten Porzellanfabrik Tettau beschäftigt. 1966 heiratete sie und zog der Liebe wegen nach Landshut. Nach dem Tod ihres Ehemannes kam die Jubilarin zurück nach Alexanderhütte.Das Sticken sowie das Lesen über die täglichen Geschehnisse in der Tageszeitung zählen zu ihren Hobbys. Die Jubilarin, welche sich noch an geistiger und körperlicher Fitness erfreut, will noch verschiedene Ortschaften kennenlernen und ist am örtlichen Leben interessiert. Besonders freute sie sich über das Geburtstagsständchen des Musikvereins Tettau und die rundum gelungene Feier mit ihren Liebsten.