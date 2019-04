Juliane Saller hält seit 70 Jahren dem VdK Buckenhofen die Treue

Äußerst informativ verlief die Jahreshauptversammlung 2019 des VdK Buckenhofen.

Nach einem Jahresrückblick von Georg Bauer erläuterte Kassier Alfons Obernhuber die derzeit sehr solide finanzielle Situation des Vereins - nicht zuletzt auch aufgrund der erfolgreichen HWH (Helft Wunden Heilen)-Haussammlungen.

Höhepunkt dieser Versammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder und Ehrenamtlicher der VdK-Ortsgruppe Buckenhofen. Für zehn Jahre wurde geehrt: Johann Dorn, Brigitte Gillner, Margarete Kaiser, Walter Lindner, Jakob und Magdalena Magyar, Monika Nützel, Anton und Helga Rueß, Dietmar Schellenberger, Edeltraud Schmerer, Ludmilla Schriefer sowie Claudia Wailersbacher und Birgit Wiggert.

Für 20 Jahre wurden geehrt: Gerhard Hentschel, Karin Nestmann, Lorenz Neudecker, Elenore Schütz, Gerlinde Weber und Irmgard Weber;

Für 25 Jahre: Willi Angermeier, Gudrun Csencsits, Lothar Dresel, Richard Lindner, Heidi Neid und Josef Schwarzmann.

Helga Gengler und Erika Hoffmann halten dem VdK Buckenhofen schon 40 Jahre die Treue. Die vier Ehrenamtlichen - Georg Bauer, Regina Hofmann, Christine Kefferstein und Alfons Obernhuber - tun seit vier Jahren Dienst.

Die 97-jährige Juliane Saller ist seit 70 Jahren Mitglied beim VdK. Obwohl sie manche Schicksalschläge verkraften musste, ist die alte Dame bewundernswert fröhlich und empfing die Vorstandsvertreter Bauer und Obernhuber zu Hause. An einem ganz leichten Akzent bemerkt man noch ihre Herkunft aus dem ungarischen Teil des Banat; sie selbst ist von Geburt ungarisch, hat aber einen Deutschen geheiratet, der schon im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Ihren Sohn hat sie noch auf der Flucht in Chemnitz geboren. Er verunglückte vor 27 Jahren tödlich. Juliane Saller war zunächst in Naila untergekommen und lebt seit 1958 in Forchheim. Schon 1949 dem Landesverband Bayern des VdK beigetreten, hat sie sich in Buckenhofen als fleißige HWH-Sammlerin und ab 1980 als Beiratsmitglied rund 20 Jahre auch ehrenamtlich eingesetzt.

Nun ist Juliane Saller nach eigenen Worten sehr dankbar, dass sie im Haus eines Enkelsohns (ein zweiter wohnt auswärts) in bestem Einvernehmen mit diesem und dessen Familie in einer eigenen Wohnung leben und dort auch ihren Haushalt noch allein führen kann. Sie bot ihren Gästen eine selbst gebackene ungarische Walnussspezialität an. Georg Bauer und Alfons Obernhuber freuten sich, dem ältesten Mitglied des VdK Buckenhofen die Ehrenurkunde, das Treueabzeichen in Gold und einen farbenfrohen Blumenstrauß persönlich überreichen zu dürfen.