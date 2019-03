Julian Müller führt die JL

Bei seiner in Augsfeld stattfindenden Jahresversammlung wählte der Kreisverband der Jungen Liste (JL) Haßberge einen neuen Vorstand. In Anwesenheit des Landtagsabgeordneten und CSU-Kreisvorsitzenden Steffen Vogel, der auch die Wahlleitung übernahm, wurde der 24-jährige Julian Müller aus Sand zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt damit das Amt von Holger Baunacher (Wonfurt), der nicht wieder zur Wahl antrat.

Das weitere Wahlergebnis

Mit einer 50-prozentigen Frauenquote unter den Vorsitzenden wählte die Versammlung Stefanie Hümpfner, Königsberg, Eva-Maria Schmitt, Neubrunn, und Thomas Wagenhäuser, Kerbfeld, zu den weiteren Stellvertretern, wie die Junge Liste weiterhin mitteilte.

Bei seinem Rückblick auf die vergangenen Jahre berichtete Baunacher, dass die Mitgliederzahl mittlerweile auf 115 Personen angewachsen sei. Im Kreistag brachte sich die Junge Liste nach seinen Angaben für den Discobus, die Ehrenamtskarte und letztendlich für die Einführung der Gelben Tonne ein.

Kreisrat Thomas Wagenhäuser sprach an dieser Stelle von einem cleveren Schachzug der Fraktion mit dem Bürgerbegehren. Zudem zeigte er sich überrascht über den großen positiven Zuspruch aus der Bevölkerung.

Bei seiner Vorstellungsrede betonte der neue Vorsitzende Julian Müller, dass das vergangene Jahr für die Junge Liste besonders erfolgreich war. Die Einführung der Gelben Tonne zum 1. Januar 2020 werde in der Bevölkerung des Landkreises in erster Linie der Jungen Liste zugeschrieben und als äußerst positiv angesehen, so Müller weiter. Eine wichtige Aufgabe für die JL sei es nun, "am Ball zu bleiben", den Schwung mitzunehmen und mit einem jungen und zukunftsorientierten Politikstil kreative Lösungen für die Probleme zu finden, die den Menschen zwischen Steigerwald und Haßbergen unter den Nägeln brennen würden.

Themensammlung

Die Anwesenden waren sich den Angaben zufolge einig, dass es eine Haltung nach dem Motto "Das haben wir aber schon immer so gemacht" auch in Zukunft bei der Jungen Liste nicht geben werde. Eine unflexible und innovationsfeindliche Einstellung gegenüber politischen Prozessen sei nach wie vor in vielen politischen Gremien des Landkreises Haßberge weit verbreitet, stellten zahlreiche Anwesende fest. Mit einer Themensammlung für den Kommunalwahlkampf 2020 und den Hinweis auf das 25. Jubiläum im Wahljahr schloss Julian Müller die Hauptversammlung. red