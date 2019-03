Julia Spörlein wirft den Hut in den Ring

Fast ein Jahr ist es noch hin bis zur Kommunalwahl 2020, dennoch sind bei der CSU in Weismain die ersten Auswirkungen spürbar. So wurde bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Weismain bekannt, dass vom Verband CSU Jura-Ost die Stadt- und Kreisrätin Julia Spörlein für das Amt des Bürgermeisters den Hut in den Ring geworfen hat und dafür kandidieren möchte. Dies obwohl der bisherige Bürgermeister Udo Dauer alles andere als amtsmüde ist.

Dennoch sieht die aus Weiden stammende und inzwischen in Weismain lebende Kreisvorsitzende der Frauenunion gute Chancen, bei einer Nominierungsversammlung zur Kandidatin für das Amt des Stadtoberhauptes gekürt zu werden. Von beiden war kein näheres Statement zu erhalten. Dafür wurde der Vorsitzende der CSU Weismain Michael Bienlein dazu deutlicher.

Bienlein machte keinen Hehl daraus, dass seiner Meinung nach die erfolgreiche Arbeit mit Bürgermeister Udo Dauer weitere sechs Jahre fortgeführt werden sollte. Am 15. April wird es ein Treffen der Ortsvorsitzenden der drei CSU-Verbände in Weismain geben, um weiter über dieses Thema zu beraten. Bienlein stellte klar, dass er dieses Thema schnellstmöglich vom Tisch haben möchte, damit es keine Uneinigkeit in der CSU bei dieser Kommunalwahl gibt. So soll noch vor der Sommerpause eine Entscheidung herbeigeführt werden.

In seinem Jahresbericht führte Vorsitzender Bienlein aus, dass der politische Sommer in Weismain mit Innenminister Joachim Herrmann der Höhepunkt des letzten Jahres war.

Eine außergewöhnliche Zusammenkunft mit hohem Gast gab es im Weismainer Rathaus. Im Sommer besuchte der parlamentarische Staatssekretär des Bundesministers des Innern, für Bau und Heimat Marco Wanderwitz, Weismain. Grund dafür war die mögliche Bezuschussung zu einer Sanierung des Rathauses. Es besteht durchaus Hoffnung, dass hier in den nächsten Tagen ein positiver Bescheid kommt.

Kreisvorsitzender und Landrat Christian Meißner erklärte, dass das Ergebnis der Landratswahl ernüchternd war. Bemühungen und Taten müssten verstärkt werden, um verlorenes Vertrauen bei Wählern wieder zurückzuholen. Im Landkreis müssen ortsspezifische Themen angepackt werden. In Weismain sind dies die Ortsumgehung Wunkendorf und Modschiedel, die einen breiten Konsens in der Bevölkerung gefunden hat.

Die Kreisvorsitzende der Frauenunion Julia Spörlein machte Werbung für Frauen in der Politik. Es helfen nicht alleine Quoten, sondern für Frauen muss auch die gleiche Bezahlung für die gleiche Tätigkeit wie bei Männern selbstverständlich werden. Bürgermeister Udo Dauer meinte, dass die Stadt vor großen Herausforderungen steht. Er zeigte die Möglichkeit von Bezuschussung der Kanalsanierung in der Altstadt auf. Einziger Wermutstropfen ist dabei, dass diese nur bis Ende 2021 abrufbar sind. Hier wird die Stadt deutlich mehr Zeit benötigen für dieses Vorhaben.

JU-Vorsitzender Niclas Stadelmann machte Werbung für die Europawahl , bei welcher ein Erfolg wichtig sei, um das Feld nicht extrem rechtsgerichteten Gruppierungen zu überlassen. Er bat alle, Werbung für junge Menschen in der Politik zu machen und diese zu begeistern.

Landrat und CSU-Kreisvorsitzender Christian Meißner konnte folgende Mitglieder für langjährige Treue zur CSU auszeichnen: für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Josef Neder, für 30 Jahre Franz Schmittlein und Georg Dietz, für 25 Jahre Jürgen Dietz und für 10 Jahre Ulrich Röhrig ausgezeichnet.

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Michael Bienlein, Stellvertreter sind Sandra Mahler, Udo Dauer und Michael Müller, Schatzmeister Jürgen Dietz, Schriftführer Ulrich Röhrig, Beisitzer Christoph Bienlein, Christian Werner, Hans Schott und Jochen Schäfer, Kassenprüfer Georg Ultsch und Christine Wicke. Delegierte zur Kreisversammlung sind Michael Bienlein, Sandra Mahler, Michael Müller und Christian Werner, Ersatzdelegierte sind Christoph Bienlein Hans Schott, Matthias Müller und Jochen Schäfer. rdi