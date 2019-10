Julia Neubauer repräsentiert den Markt Pressig als neue Weinkönigin

Der Markt Pressig wird durch eine neue Weinkönigin repräsentiert. Als Abschluss des Tages der offenen Tür, verbunden mit der Weinstraße, wurde am Sonntagabend die neue Weinkönigin Julia Neubauer gekrönt.

Im vollbesetzten "Dag's Bierstübchen" setzte die bisherige Weinkönigin, Luisa Wicklein, der neuen Regentin, Julia Neubauer das Krönchen aufs Haupt. Der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Markt Pressig (AGMP), Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch freute sich über das Interesse an der Inthronisierung, aber auch über die rege Teilnahme an der Wahl.

873 Stimmen abgegeben

Immerhin wurden 873 Stimmzettel ausgezählt, die alle als gültig erklärt wurden. Die meisten Stimmen fielen auf Julia Neubauer. Die 17-jährige Pressigerin besucht das Kaspar-Zeuß-Gymnasium in Kronach im zwölften Schuljahr. Sie wurde vergangenes Jahr in den Pfarrgemeinderat der Herz- Jesu-Pfarrei Pressig gewählt und stellt sich seit ihrem zehnten Lebensjahr den Aufgaben im Altardienst als Ministrantin. Für sie ist das Ehrenamt als Weinkönigin eine Ehre und sie will gerne ihren Heimatort bei Festlichkeiten und anderen Veranstaltungen des Marktes Pressig repräsentieren.

Ihr zur Seite steht Prinzessin Samira Lang aus Förtschendorf. Auch die 18-jährige Förtschendorferin engagiert sich seit der Kindheit in der Tanzgarde und ist Feuerwehrfrau. Ihre Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert sie bei der Firma ASS in Stockheim.

Zu den ersten Gratulanten gehörte Bürgermeister Hans Pietz. Er lobte die Bereitschaft der beiden neuen Majestäten, für ihren Heimatort einzutreten und gesellschaftliches Engagement an den Tag zu legen, obwohl beide noch in Ausbildung sind. Dies verdiene Dank und Anerkennung seitens des Marktes Pressig. Der Rathauschef ist überzeugt, dass beide Regentinnen "einen guten Job" machen werden. Wolfgang Förtsch betonte nochmals ausdrücklich, dass die Wahl der Weinkönigin nichts mit einem Schönheitswettbewerb zu tun habe, sondern es gehe um die Bereitschaft, ehrenamtlich die Heimatgemeinde mit Engagement und aus Überzeugung zu repräsentieren. eh