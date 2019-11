Julia Lattner erhält den Meisterpreis

Aus dem Landkreis Kronach hat Wirtschaftsfachwirtin Julia Lattner aus Wallenfels den Meisterpreis erhalten. Insgesamt waren es 354 Absolventen mit 14 verschiedenen Abschlüssen, darunter 55 Frauen und Männer, die mit dem Meisterpreis ausgezeichnet wurden, also mindestens ein "gut" als Abschlussnote erzielten.

Die Festrede hielt die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken, Sonja Weigand. Bernd Rehorz, der Leiter für den Bereich "Berufliche Bildung der IHK für Oberfranken", sprach von herausragenden Leistungen, die die IHK Oberfranken auch zu schätzen weiß. Mit Blick auf die Zukunft forderte Rehorz die Absolventen auf, sich mit ihrer Expertise und ihrem Know-how bei der IHK einzubringen: "Wir brauchen engagierte Vertreter aus der Wirtschaft, um die Innovations- und Zukunftsfähigkeit für Oberfranken zu stärken. Die Weiterbildung, die Sie absolviert haben, hat sich gelohnt. Die Zahl der Berufe, in denen heute ein einmaliges Anlernen für eine langjährige Tätigkeit als hinreichend angesehen wird, ist verschwindend gering geworden. Nahezu jedes Berufsbild setzt mittlerweile voraus, dass jeder Einzelne von uns sich kontinuierlich der beruflichen Weiterbildung annimmt."

Präsidentin Sonja Weigand dankte zunächst allen, die die Absolventen auf ihrem Weg maßgeblich unterstützt haben: "Gerade in der äußerst nervenaufreibenden Zeit der Abschlussprüfungen sind Eltern, Familie und Freunde eine wichtige Stütze. Mein Dank gilt aber auch denjenigen, die Sie im Unternehmen unterstützt haben, Ihrem Chef und ihren Kollegen." IHK-Präsidentin Sonja Weigand dankte aber auch den Dozenten der Weiterbildung und den ehrenamtlichen Prüfern, ohne die eine solche Prüfung nicht leistbar wäre.

Die Zukunftsperspektiven hielt Weigand für glänzend, denn die oberfränkischen Unternehmen haben einen hohen Bedarf an Fachkräften: "Nehmen Sie die Herausforderungen an! Am besten halten Sie es dabei mit Pubilius Syrus, einem Zeitgenossen Julius Cäsars: Niemand weiß, was er kann, bevor er's versucht."

Alle 354 erhielten den Meisterbonus der Bayerischen Staatsregierung. In diesem Jahr waren es im IHK-Bereich nicht weniger als gut eine Million Euro, die weitergereicht wurden. Regierungsvizepräsident Thomas Engel sprach in seinem Grußwort auch für die zahlreich anwesenden kommunalen Mandatsträgern und gratulierte zu den bestandenen Prüfungen: "Nach den monatelangen Strapazen der Vorbereitung haben Sie sich Lob und Anerkennung wirklich redlich verdient. Sie sind reicher geworden an Erfahrung und Nervenstärke und reicher geworden um ihre neu erworbenen Qualifikationen. Sie haben alle Leistungsbereitschaft und Engagement gezeigt." wr