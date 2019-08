Julia Förner und Magdalena Landwehr erhalten Sportpreis

Erstmals in der fast 20-jährigen Geschichte des Bayerischen Sportpreises hatten auch zwei Basketballerinnen aus Bamberg eine Einladung zu der vom Innenministerium organisierten hochkarätigen Veranstaltung erhalten.

Die beiden Zweitliga-Spielerinnen der DJK Don Bosco Bamberg, Julia Förner und Magdalena Landwehr, die auch in der Nationalmannschaft aktiv sind, fanden sich auf der begehrten Auszeichnungsliste in der Kategorie "Herausragende Nachwuchssportler" wieder - zusammen mit vier weiteren bayerischen Damen, die im Vorjahr Basketballgeschichte geschrieben hatten.

Das vom Nördlinger Imre Szittya betreute U18-Nationalteam hatte sensationell den europäischen Titel gewonnen, als erste deutsche Mannschaft bei einer Jugend-EM überhaupt. Der Titelgewinn in Udine wurde auch von der Sport-Politik registriert, so dass die Einladung nach München in die BMW-Welt erfolgte.

Einziger Wermutstropfen: Die beiden Bambergerinnen erschienen nur virtuell, ihr Jubel hallte durch den Saal, sie waren in Spielszenen und bei der Siegerehrung auf der großen Leinwand zu sehen. Der Grund: Während drei Mannschaftskameradinnen samt Coach die große Ehrung genossen und von Markus Othmer interviewt wurden, standen Julia Förner und Magdalena Landwehr bei der U18-EM in Sarajewo auf dem Parkett.

Nichtsdestotrotz durften sie auch in Abwesenheit auf solch eine Ehrung stolz sein.

Die nächsten Auftritte der beiden Bambergerinnen haben es in sich. Sie gehen mit dem deutschen Team bei der U20-Weltmeisterschaft in Thailand an den Start. bwa