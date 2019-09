Julia Fellisch trifft schon nach 13 Sekunden

Nach zwei siegreichen Spieltagen waren die Fußballerinnen der Spvg Eicha am Wochenende beim Bezirksoberliga Aufsteiger TSV Plankenfels zu Gast.

Bezirksoberliga Frauen

TSV Plankenstadt - Spvg Eicha 0:4 (0:2)

Die "Trächerinnen" legten einen Blitzstart hin und gingen bereits nach 13 Sekunden durch Julia Fellisch in Führung, die einen langen Ball vom Anstoßpunkt durch Marcella Hoch verwertete. Auf schwer bespielbarem Untergrund war es schwierig. Trotzdem bemühte sich Eicha um einen schönen Spielaufbau. Nach einer guten halben Stunde wurde Julia Fellisch im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Marcella Hoch sicher zum 2:0.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Eicha die besseren Chancen. Nach gut einer Stunde hatten die Gäste eine kleine Schwächephase, in der der Aufsteiger das ein oder andere Mal die Möglichkeit zum Anschlusstor hatte. Annalena Werft im Tor der Spvg Eicha war aber ein guter Rückhalt.

"Joker" Hopfenmüller sticht

Wie in der vergangenen Woche war es die eingewechselte Lara Hopfenmüller, die einen abgewehrten Fernschuss zum entscheidenden 3:0 abstaubte (83.). Mit dem Schlusspfiff stellt Lisa Langer den 4:0-Endstand her.

Spvg Eicha II vor dem Derby

Die zweite Mannschaft der Spvg Eicha musste sich bei der DJK Don Bosco Bamberg mit 0:3 geschlagen geben. Am kommenden Spieltag stehen für beide Spvg-Teams wieder Heimspiele auf dem Programm.

Die Bezirksoberliga-Truppe tritt am Samstag ab 15 Uhr gegen den SV Wernsdorf an und peilt dabei ihren vierten Sieg an. Die SG Eicha II/VfB Einberg spielt am Sonntag um 10.30 Uhr das mit Spannung erwartete Derby in Einberg gegen den SV Coburg-Ketschendorf. fe