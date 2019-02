Jule Köhn ist Sprecherin

Die Grüne Jugend Coburg hat ein neues Vorstandsteam gewählt. Die neue Sprecherin heißt Jule Köhn, Sprecher ist Luca Schenk. Als politischer Geschäftsführer fungiert Matthias Birzer, als Schatzmeisterin Julia Krech.

Der grüne Nachwuchs erinnerte an einige erfolgreiche Aktionen des vergangenen Jahres , zudem habe man immer wieder die Diskussion mit Jung und Alt gesucht. In den kommenden Monaten wolle man aufzeigen, wie wichtig ein geeinigtes und friedliches Europa ist. Auch wolle man "der sehr autolastigen Coburger Bevölkerung" die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz näherbringen. Die politische Arbeit werde transparent und offen sein. Luca Schenk bedauerte, dass der gesellschaftliche und politische Diskurs in Deutschland immer mehr verrohe und von Hass und Hetze geprägt sei. Vor allem bei jüngeren Menschen mache sich ein zunehmendes Desinteresse an politischen Themen breit, das sei gefährlich für die Demokratie. "Der Kampf für eine grüne, offene, solidarische und gemeinsame Zukunft bleibt Handarbeit und ist heute vielleicht nötiger denn je", sagte der Sprecher. Das nächste Treffen findet am 26. Februar um 19 Uhr im Grünen Büro Coburg, Steintor 1, statt. red