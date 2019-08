Jugendzentrum Lichtenfels bietet Kombination von Fußball und Billard an

Luca spielt gerne Fußball. "Es macht halt Spaß", sagt der Junge, der beim 1. FC Lichtenfels trainiert. Sein Freund Jonas spielt neben Fußball auch noch Billard. Kann man beides verbinden? Man kann!

Die Kombination aus Billard und Fußball heißt Pool Soccer und ist die perfekte Mischung für Spieler mit Ballgefühl und Köpfchen. Seit einigen Monaten bietet das Jugendzentrum diese Kombination aus Fußball und Billard an.

Gespielt wird es mit jeweils zwei Spielern pro Mannschaft nach den Regeln eines normalen Billardspiels mit dem gravierenden Unterschied, dass die Beine der Queue sind.

Viel Zeit und Planung investiert

Mirko und Marcel hatten den Mitarbeitern des JUZ den Vorschlag gemacht und sich auch gleich bereiterklärt, selbst ein Spielfeld zu bauen. "Die Jugendlichen haben viel Zeit in die Planung investiert", erklärt JUZ-Mitarbeiter Eduard Zifle. Was den Heilpädagogen am meisten freut ist, dass die beiden als Anlaufstelle das JUZ gewählt haben.

Das Spielfeld gleicht im Grunde genommen einem normalen Tischbillard - nur deutlich größer. Aus dem Internet haben sich die beiden Jugendlichen Anregungen geholt. Das Spielfeld hat mit fünf mal acht Meter beachtliche Ausmaße. Die Umrandung ist aus stabilen Holzleisten. Für die sechs "Tore" haben sie einfache Abwasserrohre aus dem Baumarkt verarbeitet. Als Netz dient ein einfaches Abdecknetz, wie es für die Sicherung von Anhängern oder Containern verwendet wird. Mehrere Wochen haben Mirko und Marcel an dem Spielfeld gearbeitet. Das überdimensionierte Spielfeld steht im Clubraum des JUZ neben dem normalen Billardtisch.

Luca und Jonas sprechen sich ab, bevor sie Ballkontakt haben. Auch so ein Punkt, der dem Heilpädagogen wichtig ist. "Das Vermitteln von Sozialkompetenz ist im JUZ ein wichtiges Thema", erklärt Eduard Zifle.

Die Taktik ist entscheidend

Die Spieler müssen sich fragen, ob sie den Ball nach rechts oder links schießen wollen. Denn anders als beim normalen Fußballspiel, kommt es beim Pool Soccer auf die richtige Taktik an.

Die Frage stellt sich, ob der Ball jetzt von der rechten oder linken Seite angespielt wird - immerhin kann das torentscheidend sein.

Ein Spiel dauert maximal 20 Minuten. Gewonnen hat die Mannschaft, die innerhalb des Zeitrahmens fertig ist oder die meisten Bälle ins Tor gebracht hat. Nach mehreren Durchgängen stehen die Gewinner des Turniers fest, es sind Luca und sein Freund Jonas.