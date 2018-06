Jugendzeltplatz Rothenkirchen ist fast bereit für Open-Air mit Uli Scherbel

Karl-heinz HofmannDerzeit sind die Arbeiten zur Erweiterung des beliebten Jugendzeltplatzes in Rothenkirchen voll im Gang. Der im Landleitenbachtal unweit des Naturerlebnisbads gelegene Platz wird modernisiert und erweitert.Der Ausbau des Jugendzeltplatzes, unter anderem mit neuen Sanitärgebäuden und einer Grillhütte, ist dringend erforderlich. Bei Jugendlichen ist der Platz in Rothenkirchen aufgrund seiner idyllischen Lage im Landleitenbachtal sehr beliebt. Das verdeutlicht Bürgermeister Hans Pietz : "Auf dem Jugendzeltplatz haben wir rund 2300 Übernachtungen pro Jahr, auf dem Wohnmobilstellplatz (der gleich gegenüber liegt) rund 2100 Nutzer, also haben wir rund 4400 Übernachtungen in diesem einladenden Freizeit- Areal per anno."Zur Finanzierung der Ausbauarbeiten und Erweiterung wird am Sonntag, 14. Juli, ein Benefizkonzert stattfinden. Die Veranstalter, der Markt Pressig sowie die unterstützenden Vereine - der Schwimm- und Sportverein Markt Pressig, der Musikverein Rothenkirchen und die Feuerwehren Pressig und Rothenkirchen - sind sehr dankbar, dass sich auch der Musicalstar Uli Scherbel Zeit für seinen Heimatort nimmt und diesen Abend mit der Pavel-Sandorf-Bigband mitgestaltet. Scherbel wird die Show "Songs für eine Sommernacht" präsentieren, er verzichtet auf Gage. Wegen des Wohltätigkeitscharakters würden sich die Veranstalter freuen, wenn sich noch Sponsoren für die Veranstaltung finden würden. Spenden für das Jugendzeltplatz-Projekt sind erbeten: Empfänger Markt Pressig, DE64 7715 0000 0570 1114 27 bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach, das Kennwort lautet Spende Jugendzeltplatz.Die Benefizveranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Turnhalle Rothenkirchen verlegt.Der Vorverkauf erfolgt ausschließlich durch die Kasse im Rathaus Pressig bei Heike Müller und Marina Hoffmann.