Jugendwoche will orientieren

Familie, Freunde, Urlaub. Dafür verteilten viele Gäste rote Klebepunkte auf der Plakatwand. "Was macht dich glücklich?", lautete die Frage beim ersten Abend der Jugendwoche "Jesus-House" am Dienstag im gut besuchten Feststall. Nach der Devise "Mehr Deeptalk als Smalltalk" berichteten die Moderatoren Manuel Reiß und Jeremy Vernon von Glücksmomenten in ihrem eigenen Leben.

"Hängt dein Glücklichsein nur von deinen Lebensumständen ab?" Mit dieser Frage forderte Frank Döhler die Gäste heraus. Der Pfarrer und Evangelist aus Dresden betonte: Wer immer nur den nächsten Kick suche, spüre letztlich doch nur Leere in sich. Demgegenüber stellte er seine Erfahrungen mit Jesus Christus, "der ein Leben schenkt, in dem du durch und durch erfüllt bist".

Der Maßstab im Leben

Dabei ging es dem bekennenden Bayern-Fan nach eigenem Bekunden nicht darum, das Schöne im Leben schlechtzureden. Aber der Maßstab müsse sein: Was bleibt am Ende? Und was kommt danach? "Erfülltes Leben ist mehr als die 70 oder 80 Jahre hier auf der Erde", sagte Döhler. Das wirkliche Ziel sei die Beziehung zu Jesus, die über dieses Leben hinausreiche, erklärte er.

Dabei gelte Gottes Liebe jedem Menschen, "auch wenn du nichts von ihm wissen willst. Und Gott macht seine Liebe auch nicht davon abhängig, wie du drauf bist oder wie du zu ihm bist." Die Beziehung zu Gott befreit Döhlers Worten zufolge davon, sich nur um sich selbst oder um andere zu drehen: "Gott hat dich für sich geschaffen."

Bis zum Samstag

Nach dem Impuls standen erfahrene Mitarbeiter für Gespräch und Gebet bereit. "Jesus-House" läuft noch bis einschließlich Samstag, 14. März. Los geht's jeweils um 19 Uhr. Ein Fahrdienst wird angeboten. Jugendreferent Manuel Reiß, E-Mail manuel.reiss@elkb.de, gibt weitere Auskünfte. beda