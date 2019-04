Jugendwaldheim setzt 2019 auf Biodiversität

In der Mitgliederversammlung des Fördervereins Jugendwaldheim Lauenstein konnte Vorsitzender und Bürgermeister Timo Ehrhardt auf zahlreiche Aktivitäten zurückblicken. Einen besonderen Dank sprach er an Richard Horn, Klara Nehm und Mario Ziener die das Wildgulasch zur "Langen Nacht im Wald" ausgegeben haben sowie an Andreas Schubert und Tina Koch, die mit viel Begeisterung und Spaß mit den Kindern Borkis gebastelt haben.

Schriftführerin Melanie Schwarzmeier belebte den Jahresrückblick durch eine gelungene Diashow mit schönen Fotos, die auf die erfolgreiche "Lange Nacht des Waldes" einen ausführlichen Rückblick gaben. Die Veranstaltungen im Jahr 2019 stehen alle unter dem Motto "Biodiversität".

Termine

Schwarzmeier nannte einige wichtige Termine für die Öffentlichkeit. Am 26. und 27. April findet unter Organisation des FV wieder der beliebte Vogelstimmenlehrgang mit Exkursion statt. Ein Familientag am 29. August lädt zur "Vielfalt im Wald" ein. An der idyllisch gelegenen Pulswinkelhütte wird dies einen abwechslungsreichen Walderlebnisnachmittag geben. Für Oktober ist eine Veranstaltung "Wild und Wald" geplant. Nachdem der Leiter des Jugendwaldheims, Peter Schwarzmeier, einige Anschaffungswünsche äußerte, unter anderem wäre ein Kinderklettergurt für Kletterbaum sinnvoll, gewährte die Versammlung ein Budget von 1500 Euro für verschiedene Anschaffungen.

Ehrhardt informierte, dass seit 1. Februar Forstdirektor Michael Schmidt vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF Kulmbach) für das Jugendwaldheim zuständig ist. Dietmar Schmidt regte an, Schulrätin Kerstin Zapf im Schulamt Kronach zu kontaktieren und auf verstärkte Werbung an den Schulen für das Jugendwaldheim hinzuweisen.

Ganzjährig geöffnet

Das Jugendwaldheim ist eine Einrichtung des AELF Kulmbach und der Bayerischen Forstverwaltung. Es hat ganzjährig geöffnet, deshalb können alle Jahreszeiten von ihrer schönsten Seite erlebt werden, sagte Leiter Peter Schwarzmeier. Er dankte abschließend dem Förderverein für das Engagement zum Wohle der Waldpädagogik am Jugendwaldheim. eh