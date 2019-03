Jugendübung für Nachwuchs

Die Freiwillige Feuerwehr setzt auch in diesem Jahr ihre Jugendübung "Rothhausen On Fire" fort. Die Aktion zur Anwerbung von Nachwuchsfeuerwehrleuten findet am Samstag, 16. März, statt. Beginn ist um 13 Uhr am Feuerwehrhaus. Mitmachen können alle ab zwölf Jahren. Spannende Übungen und ein unterhaltsames Programm warten auf die Teilnehmer. sek