Jugendtag planen

Der Kreisjugendring Forchheim lädt alle Vertreter von Vereinen, Verbänden und Institutionen, die die Jugendarbeit in Stadt und Landkreis Forchheim gestalten, zum Vortreffen für den "Tag der Jugend" am Mittwoch, 13. Februar, ab 19 Uhr im Kulturraum St. Gereon ein. Um Anmeldung per E-Mail an stefanie.schmitt@kjr-forchheim.de wird gebeten. Der "Tag der Jugend" findet am Samstag, 4. Mai, statt und soll ein möglichst breites Angebot der Jugendarbeit im Landkreis präsentieren. Veranstaltungsorte sollen neben dem Paradeplatz auch der Rathausplatz, das Umfeld der Martinskirche sowie Teile der Fußgängerzone sein. red